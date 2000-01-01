15.02 15:11 MIGnews.com

Либерман: Террориста-убийцу из Халамиша следует казнить

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Министр обороны Авигдор Либерман отреагировал на приговор суда, отправившего за решетку на четыре пожизненных срока террориста, который убил троих членов семьи Саломон в поселении Халамиш. Лидер партии "Наш дом Израиль" заявил, что никакого числа пожизненных заключений недостаточно, чтобы наказать бесчеловечного убийцу и стереть наглую ухмылку с его лица."Не может быть такого, чтобы террорист, которого язык не поворачивается назвать человеком, оборвавший жизни троих людей и оставивший сиротами пятерых малолетних детей, отделается тюремным заключением. Он не должен жить в комфортных условиях за счет израильского налогоплательщика, смотреть футбольные матчи по телевизору и получать высшее образование. Только смертная казнь является справедливым возмездием за совершенное им зверское преступление".Следует отметить, что один из судей трибунала выступил за смертный приговор убийце. Это свидетельствует о том, что когда Кнессет дает легитимацию смертной казни (законопроект НДИ был утвержден в предварительном чтении), это оказывает влияние на юридическую систему и судьи начинают выносить соответствующие вердикты.