Либерман: Террориста-убийцу из Халамиша следует казнить
Министр обороны Авигдор Либерман отреагировал на приговор суда, отправившего за решетку на четыре пожизненных срока террориста, который убил троих членов семьи Саломон в поселении Халамиш. Лидер партии "Наш дом Израиль" заявил, что никакого числа пожизненных заключений недостаточно, чтобы наказать бесчеловечного убийцу и стереть наглую ухмылку с его лица.
"Не может быть такого, чтобы террорист, которого язык не поворачивается назвать человеком, оборвавший жизни троих людей и оставивший сиротами пятерых малолетних детей, отделается тюремным заключением. Он не должен жить в комфортных условиях за счет израильского налогоплательщика, смотреть футбольные матчи по телевизору и получать высшее образование. Только смертная казнь является справедливым возмездием за совершенное им зверское преступление".
Следует отметить, что один из судей трибунала выступил за смертный приговор убийце. Это свидетельствует о том, что когда Кнессет дает легитимацию смертной казни (законопроект НДИ был утвержден в предварительном чтении), это оказывает влияние на юридическую систему и судьи начинают выносить соответствующие вердикты.