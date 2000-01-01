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15.02 22:38   MIGnews.com

В Австралии политикам запретят заниматься сексом с коллегами

Австралийским политика запретят заниматься сексом на рабочем месте. Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны, передает Bloomberg.

По его словам, политикам нужно проявлять здравомыслие по этому вопросу, так как у австралийского народа высокие требования к "властьимущим". Тернбулл также добавил, что это касается не только женатых парламентариев, но и одиноких тоже.

В правительстве приняли решение изменить кодекс поведения парламентариев в связи с разразившимся секс-скандалов вокруг неформальных отношений заместителя премьера Барнаби Джойсона со своим медиа-консультантом Вики Кэмпион.

Впоследствии Кэмпион забеременела, а брак замглавы правительства распался.
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