15.02 22:38 MIGnews.com

В Австралии политикам запретят заниматься сексом с коллегами

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Австралийским политика запретят заниматься сексом на рабочем месте. Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны, передает Bloomberg.По его словам, политикам нужно проявлять здравомыслие по этому вопросу, так как у австралийского народа высокие требования к "властьимущим". Тернбулл также добавил, что это касается не только женатых парламентариев, но и одиноких тоже.В правительстве приняли решение изменить кодекс поведения парламентариев в связи с разразившимся секс-скандалов вокруг неформальных отношений заместителя премьера Барнаби Джойсона со своим медиа-консультантом Вики Кэмпион.Впоследствии Кэмпион забеременела, а брак замглавы правительства распался.