15.02 13:49 MIGnews.com

Президент Ливана унизил Тиллерсона

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прибыл с официальным визитом в Бейрут.Тиллерсона привезли в президентский дворец - где он должен был провести встречу с президентом Ливана Мишелем Айюном и министром иностранных дел Джубраном Бассилем.Тиллерсона, однако, никто не встретил, и он, со своим антуражем был вынужден некоторое время прождать в приемной.Через некоторое время появился министр иностранных дел Джубран Бассиль и лишь после этого - президент Айюн.Ливанскую сторону обвинили в намеренном нарушении протокола с тем, чтобы унизить госсекретаря. Ливанцы в свою защиту говорят, что виноват Тиллерсон, поскольку он прибыл на встречу несколько ранее оговоренного времени.