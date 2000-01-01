Президент Ливана унизил Тиллерсона

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прибыл с официальным визитом в Бейрут.
Тиллерсона привезли в президентский дворец - где он должен был провести встречу с президентом Ливана Мишелем Айюном и министром иностранных дел Джубраном Бассилем.
Тиллерсона, однако, никто не встретил, и он, со своим антуражем был вынужден некоторое время прождать в приемной.
Через некоторое время появился министр иностранных дел Джубран Бассиль и лишь после этого - президент Айюн.
Ливанскую сторону обвинили в намеренном нарушении протокола с тем, чтобы унизить госсекретаря. Ливанцы в свою защиту говорят, что виноват Тиллерсон, поскольку он прибыл на встречу несколько ранее оговоренного времени.