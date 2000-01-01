Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com
Президент Ливана унизил Тиллерсона 15.02 13:49   MIGnews.com

Президент Ливана унизил Тиллерсона

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прибыл с официальным визитом в Бейрут.

Тиллерсона привезли в президентский дворец - где он должен был провести встречу с президентом Ливана Мишелем Айюном и министром иностранных дел Джубраном Бассилем.



Тиллерсона, однако, никто не встретил, и он, со своим антуражем был вынужден некоторое время прождать в приемной.

Через некоторое время появился министр иностранных дел Джубран Бассиль и лишь после этого - президент Айюн.

Ливанскую сторону обвинили в намеренном нарушении протокола с тем, чтобы унизить госсекретаря. Ливанцы в свою защиту говорят, что виноват Тиллерсон, поскольку он прибыл на встречу несколько ранее оговоренного времени.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:35
Венгрия обвинила Сороса в попытке заселить Европу арабами
21:29
Эксперты расшифровали информацию речевого самописца Ан-148
20:24
Диалог между США и КНДР возможен
19:55
Ливан призвал США "обуздать" Израиль
19:34
"Террорист, зарезавший целую семью, не имеет права жить"
19:33
Президент Южной Кореи может встретиться с Ким Чен Ыном
18:13
Аэропорт Бен-Гурион расширяется
17:29
Единственная электростанция в Газе прекратила работу
17:17
МИД РФ признал гибель 5 россиян в Сирии
16:52
Антисемитизм процветает в социальных сетях
15:11
Либерман: Террориста-убийцу из Халамиша следует казнить
14:52
Арабский министр обвиняет Израиль в сотрудничестве с ИГ
14:01
Суд над убийцей семьи Саломон: один судья потребовал казни
13:04
РФ: Мы поддержим Израиль в случае агрессии Ирана
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus