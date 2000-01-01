Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com
Арабский министр обвиняет Израиль в сотрудничестве с ИГ | Фото:15.02 14:52   MIGnews.com

Арабский министр обвиняет Израиль в сотрудничестве с ИГ

Арабский министр Израиля Аида Тоума-Сулейман публично обвинила Израиль в поддержании деловых отношений с террористами ИГ.

Об этом политик заявила в четверг, 15 февраля во время выступления перед Кнессетом, передает Ynet.

"Я не единственная, что знает о сотрудничестве Израиля с ИГИЛ. Организация Объединенных Наций имеет документальные подтверждения сотрудничества израильского правительства с ИГ", - отметила депутат на заседании правительства.

По ее словам, речь идет о "закупке нефти у ИГ, которые совершало израильское правительство во главе с Биньямином Нетаниягу".

Политик подчеркнула, что она "против содействия с экстремистами и террористическими группами, ответственными за массовые убийства людей".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:35
Венгрия обвинила Сороса в попытке заселить Европу арабами
21:29
Эксперты расшифровали информацию речевого самописца Ан-148
20:24
Диалог между США и КНДР возможен
19:55
Ливан призвал США "обуздать" Израиль
19:34
"Террорист, зарезавший целую семью, не имеет права жить"
19:33
Президент Южной Кореи может встретиться с Ким Чен Ыном
18:13
Аэропорт Бен-Гурион расширяется
17:29
Единственная электростанция в Газе прекратила работу
17:17
МИД РФ признал гибель 5 россиян в Сирии
16:52
Антисемитизм процветает в социальных сетях
15:11
Либерман: Террориста-убийцу из Халамиша следует казнить
14:01
Суд над убийцей семьи Саломон: один судья потребовал казни
13:49
Президент Ливана унизил Тиллерсона  
13:04
РФ: Мы поддержим Израиль в случае агрессии Ирана
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus