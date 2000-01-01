15.02 14:52 MIGnews.com

Арабский министр обвиняет Израиль в сотрудничестве с ИГ

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Арабский министр Израиля Аида Тоума-Сулейман публично обвинила Израиль в поддержании деловых отношений с террористами ИГ.Об этом политик заявила в четверг, 15 февраля во время выступления перед Кнессетом, передает Ynet."Я не единственная, что знает о сотрудничестве Израиля с ИГИЛ. Организация Объединенных Наций имеет документальные подтверждения сотрудничества израильского правительства с ИГ", - отметила депутат на заседании правительства.По ее словам, речь идет о "закупке нефти у ИГ, которые совершало израильское правительство во главе с Биньямином Нетаниягу".Политик подчеркнула, что она "против содействия с экстремистами и террористическими группами, ответственными за массовые убийства людей".