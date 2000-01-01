15.02 13:04 MIGnews.com

РФ: Мы поддержим Израиль в случае агрессии Ирана

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Московский посланник в Тель-Авиве выступил с поддержкой в адрес Израиля. Чиновник отметил, что Россия поддержит Израиль в случае, если Иран действительно будет предоставлять угрозу для еврейского государства.Об этом в четверг, 15 февраля сообщает The Times of Israel."В случае агрессии против Израиля, не только Соединенные Штаты стояли бы на израильской стороне – Россия тоже была бы на его стороне", - сказал Леонид Фролов, посланник России. – "Многие наши соотечественники живут здесь в Израиле, и Израиль, в целом, является дружеской нацией, так что мы бы не допустили агрессии против Израиля".Однако Фролов выразил сомнения от имени России в том, что Иран нес ответственность за вторжение беспилотников. Чиновник предложил израильским спецслужбам установить контакты с сирийскими коллегами.