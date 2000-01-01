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Песков: Путин не засекречивал данные о потерях РФ в Сирии 15.02 12:48   MIGnews.com

Песков: Путин не засекречивал данные о потерях РФ в Сирии

Президент России не засекречивал информацию о погибших россиян в Сирии. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

"Нет, президент не принимал решения. Все, что мы могли сказать по этой теме, мы уже сказали, нам нечего добавить", - цитирует ТАСС слова представителя Кремля.

Накануне Песков призвал граждан РФ не оказываться "в плену у искаженных данных" о массовой гибели россиян на территории Сирии.

"Призываем все-таки не руководствоваться ошибочной информацией - преднамеренной или не преднамеренной, и все-таки серьезно подходить к описанию таких потенциально важных эпизодов, дабы не быть в плену у искаженных данных", - сказал он, подчеркнув, что сухопутные вооруженные силы РФ не принимают участие в вооруженном конфликте в САР.

"Нельзя исключать, что на территории Сирии могут находиться граждане РФ, они не относятся к Вооруженным силам РФ, это все, что можно констатировать. Но в любом случае, конечно же, наши граждане остаются гражданами РФ, что бы ни было", - заключил пресс-секретарь президента

Ранее в СМИ появилась информация о десятках и сотнях погибших российских граждан в Сирии. По данным CBS, россияне входили в состав подразделения сирийских проправительственных сил, которые 7 февраля напали на штаб "Сил демократической Сирии" (СДС) в провинции Дейр-эз-Зор. Тогда по указанным данным СДС, международная коалиция во главе с США нанесла удар по проправительственным силам. Как утверждает Минобороны РФ, в результате инцидента были ранены 25 ополченцев. Российских военнослужащих в том районе нет, заявили в министерстве.
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