15.02 12:48 MIGnews.com

Песков: Путин не засекречивал данные о потерях РФ в Сирии

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Президент России не засекречивал информацию о погибших россиян в Сирии. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов."Нет, президент не принимал решения. Все, что мы могли сказать по этой теме, мы уже сказали, нам нечего добавить", - цитирует ТАСС слова представителя Кремля.Накануне Песков призвал граждан РФ не оказываться "в плену у искаженных данных" о массовой гибели россиян на территории Сирии."Призываем все-таки не руководствоваться ошибочной информацией - преднамеренной или не преднамеренной, и все-таки серьезно подходить к описанию таких потенциально важных эпизодов, дабы не быть в плену у искаженных данных", - сказал он, подчеркнув, что сухопутные вооруженные силы РФ не принимают участие в вооруженном конфликте в САР."Нельзя исключать, что на территории Сирии могут находиться граждане РФ, они не относятся к Вооруженным силам РФ, это все, что можно констатировать. Но в любом случае, конечно же, наши граждане остаются гражданами РФ, что бы ни было", - заключил пресс-секретарь президентаРанее в СМИ появилась информация о десятках и сотнях погибших российских граждан в Сирии. По данным CBS, россияне входили в состав подразделения сирийских проправительственных сил, которые 7 февраля напали на штаб "Сил демократической Сирии" (СДС) в провинции Дейр-эз-Зор. Тогда по указанным данным СДС, международная коалиция во главе с США нанесла удар по проправительственным силам. Как утверждает Минобороны РФ, в результате инцидента были ранены 25 ополченцев. Российских военнослужащих в том районе нет, заявили в министерстве.