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Когда Насралла собьет израильский самолет 15.02 11:41   MIGnews.com

Когда Насралла собьет израильский самолет

Шейх Хасан Насралла, глава террористической организации “Хизбалла” дал интервью телеканалу Al-Mayadeen Его спросили: Может ли “Хизбалла” сбить израильский самолет?

Насралла ответил со зловещей улыбкой: “Один из наиболее важных элементов в войне с Израилем - элемент неожиданности. Поэтому мы не будем говорить о том, что у нас есть и чего у нас нет”.

Далее Насралла продолжил: “Хизбалла” днем и ночью работает на то, чтобы обзавестись все новыми видами вооружений, ради победы в будущей войне с Израилем. То, что у нас есть и то, чего у нас нет, мы оставим следующей войне”.

Насралла пообещал “послать миллион шахидов на Иерусалим: “В принципе, Ось Сопротивления должна подготовиться к освобождению Иерусалима, а не только Галилеи в случае начала новой большой региональной войны”.

Насралла подчеркнул: “мы уверены в нашей победе в будущей войне с Израилем. Израильский враг не силен. ISIS на несколько порядков сильнее, чем Израиль, у которого есть только одно преимущество - ВВС, и мы победили ISIS”.

Насралла подчеркнул: “Израильский солдат не продвинется и на шаг без того, чтобы он не был поддержан танками, самолетами, военными машинами скорой помощи. Это солдат, которому уже нанесено поражение, это трус, который боится воевать с джихадистом Исламского Государства, готовым в любой момент подорвать себя в суицидной миссии”.

Насралла подчеркнул: “Мы не будем отвечать на израильские атаки в Сирии - с тем, чтобы подготовить себя к Великой Войне Будущего, и мы не пойдем на непреднамеренную и ненужную эскалацию сейчас”.

Насралла признал: “Израиль иногда атакует в Сирии, и иногда он поражает цели, иногда - нет. Но даже по израильским оценкам, он не смог предотвратить улучшения качества вооружений “Хизбаллы”, и наращивание огневой мощи - парт нашей долгосрочной стратегии”.

То, о чем говорит здесь Насралла, возможно имеет отношение к ракетной программе "Хизбаллы" в Сирии. По сообщениям в прессе "оси Сопротивления" "Хизбалла" намерена разместить в Сирии несколько сотен тысяч ракет - с тем, чтобы полностью нейтрализовать и парализовать Израиль, Подробнее об этом можно прочитать в материале "У “Хизбаллы” – 70 тысяч ракет в Сирии, через год будет полмиллиона".

Насралла предупредил: “Израилю стоит беспокоиться о южной Сирии - хотя я и не раскрою никаких деталей”.

Предполагается, что “Хизбалла” пытается получить или уже получила в свое распоряжение системы SA-17 (Бук). Система располагает продвинутым радаром, действует на дальности до 50 км, и может сбивать самолеты на высоте 10-25 тысяч метров. Именно такая система сбила израильский F-16 в минувшие выходные, и именно такую систему “Хизбалла” пыталась ввезти в Ливан еще в 2013 году.

Следует учитывать и то, что Израиль уничтожил в результате ответной атаки в Сирии 10 февраля три батареи "Бук", но речь идет о стационарных позициях, местоположение которых было известно. “Хизбалла”, скорее всего”, попытается применить против ВВС ЦАХАЛа мобильные комплексы “Бук”.
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