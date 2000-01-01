Израиль опасается случайной химической атаки Сирии
Министерство иностранных дел Израиля опасается случайной химической атаки Сирии.
Об этом в четверг, 15 февраля сообщает The Times of Israel.
В ведомстве отмечают, что Израиль может пострадать от ядовитого газа, если режим Асада использует химическое оружие против повстанцев вблизи Голанских высот.
В случае, если химическая атака коснется Израиля, МИД предпримет необходимые меры против Сирии, передает издание.
МИД Израиля отправило засекреченное послание 15 израильским послам по всему миру, дав им наставление обратиться к мировым лидерам и попросить их выступить с предупреждениями для Ирана, Сирии, "Хизбаллы" и их союзников.
По данным издания, в послании говорилось, что послы должны "убедить, что подобный инцидент вынудит Израиль отреагировать самым сильным образом", имея в виду потенциальную химическую угрозу для Израиля.