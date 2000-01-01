15.02 12:09 MIGnews.com

Израиль опасается случайной химической атаки Сирии

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Министерство иностранных дел Израиля опасается случайной химической атаки Сирии.Об этом в четверг, 15 февраля сообщает The Times of Israel.В ведомстве отмечают, что Израиль может пострадать от ядовитого газа, если режим Асада использует химическое оружие против повстанцев вблизи Голанских высот.В случае, если химическая атака коснется Израиля, МИД предпримет необходимые меры против Сирии, передает издание.МИД Израиля отправило засекреченное послание 15 израильским послам по всему миру, дав им наставление обратиться к мировым лидерам и попросить их выступить с предупреждениями для Ирана, Сирии, "Хизбаллы" и их союзников.По данным издания, в послании говорилось, что послы должны "убедить, что подобный инцидент вынудит Израиль отреагировать самым сильным образом", имея в виду потенциальную химическую угрозу для Израиля.