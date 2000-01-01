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Фото: северокорейский танкер Rye Song Gang-1/marinetraffic.com 15.02 11:45   MIGnews.com

Япония зафиксировала нарушение санкций ООН против КНДР

В открытом море, японские разведывательные самолеты зафиксировали передачу груза на северокорейские танкеры в обход санкций ООН. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление МИД Японии.

"Поздно ночью 13 февраля патрульный самолет первого отряда службы безопасности на море Р-3С зафиксировал сближение бортами северокорейского танкера Rye Song Gang-1 и танкера Wan Heng-11 под флагом Белиза в 250 километрах к востоку от Шанхая в Восточно-Китайском море. Исходя из того, что оба корабля сблизились ночью и на них было включено освещение, есть вероятность, что там проводились какие-то работы. Правительство, принимая во внимание все обстоятельства, имеет основания подозревать, что там проводилась передача грузов с корабля на корабль, запрещенная санкциями Совета Безопасности ООН", − привод агентство слова из опубликованного документа.

Ранее сообщалось, что КНДР не менее трех раз отправляла уголь через российские порты, нарушая санкции Совбеза ООН.
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