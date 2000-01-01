15.02 10:43 MIGnews.com

Германия: мы готовы готовы отправить миротворцев в Украину

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В случае объявления миротворческой операции под эгидой ООН в Украине, Германия готова принимать в ней "активное участие". Об этом заявил уполномоченный Бундестага по вопросам вооруженных сил Ханс-Петер Бартельс в интервью изданию Redaktionsnetzwerk Deutschland.По словам Бартельса, Берлин готов отправить своих миротворцев на Донбасс для урегулирования военного конфликта в Украине, как это указано в соглашении между консерваторами из ХДС/ХСС и социал-демократами о формировании новой "большой коалиции".Ранее готовность отправить миротворцев на Донбасс выразили в Беларуси и Австрии. Украинское правительство одобряет такие намерения, однако исключает возможность участия в миссии ООН российской стороны.