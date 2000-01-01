15.02 09:34 MIGnews.com
Еврейский бизнес лоббирует прекращение финансирования ООН
Делегация лидеров еврейских общин и бизнеса лоббирует Конгресс за прекращение финансирования ООН - до тех пор, пока не будет отменена резолюция Совета Безопасности 2334.
Резолюция 2334 была принята в декабре и осуждает “израильскую поселенческую активность”.
Авторы законопроекта, Safeguard Israel Act - сенаторы Линдси Грэхэм и Тед Круз.
В дополнение к этому, сенаторы Марк Рубио и Бен Гардин предложили резолюцию, осуждающую решение ООН.
Один из лоббистов, директор Goldstar Healthcare Сол Голднер говорит: “США переводит ООН слишком большие фонды. Есть более конструктивные способы использования этих средств”.
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