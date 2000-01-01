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Еврейский бизнес лоббирует прекращение финансирования ООН 15.02 09:34   MIGnews.com

Еврейский бизнес лоббирует прекращение финансирования ООН

Делегация лидеров еврейских общин и бизнеса лоббирует Конгресс за прекращение финансирования ООН - до тех пор, пока не будет отменена резолюция Совета Безопасности 2334.

Резолюция 2334 была принята в декабре и осуждает “израильскую поселенческую активность”.

Авторы законопроекта, Safeguard Israel Act - сенаторы Линдси Грэхэм и Тед Круз.

В дополнение к этому, сенаторы Марк Рубио и Бен Гардин предложили резолюцию, осуждающую решение ООН.

Один из лоббистов, директор Goldstar Healthcare Сол Голднер говорит: “США переводит ООН слишком большие фонды. Есть более конструктивные способы использования этих средств”.
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