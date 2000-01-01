15.02 09:03 MIGnews.com
Новый кризис в El Al, угроза прекращения полетов
Восемь старших пилотов авиакомпании El Al заявили о том, что увольняются с работы. Уход такого количества пилотов может сказаться на всей деятельности компании.
Решение об увольнении было принято три месяца назад. Сегодня в 09:00 суд по трудовым конфликтам должен рассмотреть его законность.
На настоящий момент главный пилот El Al не увольняется, но если и он уйдет - компания попросту не сможет работать.
Менеджмент компании заявил, что считает действия пилотов абсолютно незаконными и противоречащими достигнутым договоренностям.
Поделиться
Все по теме
Комментарии