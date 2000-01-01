Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












15.02 09:03   MIGnews.com

Новый кризис в El Al, угроза прекращения полетов

Восемь старших пилотов авиакомпании El Al заявили о том, что увольняются с работы. Уход такого количества пилотов может сказаться на всей деятельности компании.

Решение об увольнении было принято три месяца назад. Сегодня в 09:00 суд по трудовым конфликтам должен рассмотреть его законность.

На настоящий момент главный пилот El Al не увольняется, но если и он уйдет - компания попросту не сможет работать.

Менеджмент компании заявил, что считает действия пилотов абсолютно незаконными и противоречащими достигнутым договоренностям.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:37
Белый дом: Трамп надеется на возврат Крыма Украине
08:21
Израиль запустил два спутника
08:15
Заседание по Сирии в Астане перенесли на 16 февраля
07:52
ЧП на борту самолета Air Canada следующего в Тель-Авив
07:31
Следователи потеряли мобильный телефон Таир Рада
07:16
Глава Минфина США: ми сохраним политику санкций против РФ
07:04
Люди Трампа поддерживали контакт с российской разведкой
05:27
МАГАТЭ: "Иран выполняет свою часть сделки"
04:13
Спецпосланник ООН по Сирии приедет в Москву 16 февраля
03:33
Ученые рассказали как избавиться от наркозависимости
02:30
Как женитьба влияет на секс и кошелек мужчин
01:30
Анджелина Джоли решила восстанавливать имидж и ищет пиарщика
00:40
Ученые доказали эффективность 6-часового рабочего дня
23:51
США обвинили Россию в нарушении ракетного договора
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus