15.02 09:03 MIGnews.com

Новый кризис в El Al, угроза прекращения полетов

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Восемь старших пилотов авиакомпании El Al заявили о том, что увольняются с работы. Уход такого количества пилотов может сказаться на всей деятельности компании.Решение об увольнении было принято три месяца назад. Сегодня в 09:00 суд по трудовым конфликтам должен рассмотреть его законность.На настоящий момент главный пилот El Al не увольняется, но если и он уйдет - компания попросту не сможет работать.Менеджмент компании заявил, что считает действия пилотов абсолютно незаконными и противоречащими достигнутым договоренностям.