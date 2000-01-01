15.02 08:37 MIGnews.com

Белый дом: Трамп надеется на возврат Крыма Украине

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Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент США Дональд Трамп ждет от Москвы активного участия в деэскалации на Украине.По словам Спайсера, Трамп занимает "жесткую" позицию в отношении России: "Он продолжает поднимать вопрос, связанный с Крымом, захват которого допустила предыдущая администрация"."Президент Трамп дал четко понять, что он ждет от России содействия в деэскалации ситуации на Украине и возвращения Крыма", – заявил Спайсер.Он напомнил, что ранее постпред США при ООН Никки Хейли также заявила о жесткой позиции Вашингтона в отношении Крыма.