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Люди Трампа поддерживали контакт с российской разведкой 15.02 07:04   MIGnews.com

Люди Трампа поддерживали контакт с российской разведкой

Под таким названием опубликована большая статья в The New York Times.

Газета сообщает, что четыре “нынешних и бывших американских официальных представителя” утверждают, что помощники Дональда Трампа в ходе президентской кампании 2016 года “поддерживали возобновляющиеся контакты” с “высокопоставленными представителями российской разведки”.

Из материалов газеты непонятно кто именно, с кем именно и по какому кругу вопросов поддерживал такие контакты.

Американские представители заявили, что в распоряжении спецслужб есть записи подобных телефонных разговоров. Они, однако, не доказывают вмешательства российской стороны в выборы. ФБР приказало NSA проанализировать материалы дополнительных перехватов с целью выявления возможных попыток влияния России на исход выборов.

В статье названо только одно имя - Пол Манафорт, бывший глава кампании Трампа и политический консультант в Украине. Манафорт, комментируя данный материал, заявил: “Это - абсурд. Я понятия не имею, о чем они говорят. Я никогда сознательно не говорил с российскими офицерами разведки, и я никогда не имел отношению к чему бы то ни было с участием российского правительства или администрации Путина с тем, чтобы сегодня это превратилось в предмет расследования. Это не выглядит так, что люди ходят со специальными значками и говорят: Я офицер российской разведки”.
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