16.02 11:19 MIGnews.com

ЕС не ожидает усиления притока мигрантов из Ливии

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Европейский Союз должен ожидать настолько же много мигрантов, пересекающих из Ливии в этом году, как в прошлом, когда рекордное количество мигрантов высадились в Италии. Об этом заявил глава пограничного ведомства блока в среду, 15 февраля.Около 1,6 миллиона беженцев и мигрантов достигли Европейского Союза, пересекая Средиземное море в 2014-2016 годах, а основной нелегальный маршрут ведет в настоящее время от берегов Ливии в Италию."В 2016 году, 2015 и 2014 годах, мы приняли более 150000 тысяч нелегальных мигрантов, прибывающих из Ливии", - сказал он."Я надеюсь, что 2017 году будет видно начало сдвига, положительное влияние альтернативных мер ... Но это меры, на которые необходимо время", - заявил глава пограничного ведомства ЕС.