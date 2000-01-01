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ЕС не ожидает усиленный приток мигрантов из Ливии | Фото: Thinkstock16.02 11:19   MIGnews.com

ЕС не ожидает усиления притока мигрантов из Ливии

Европейский Союз должен ожидать настолько же много мигрантов, пересекающих из Ливии в этом году, как в прошлом, когда рекордное количество мигрантов высадились в Италии. Об этом заявил глава пограничного ведомства блока в среду, 15 февраля.

Около 1,6 миллиона беженцев и мигрантов достигли Европейского Союза, пересекая Средиземное море в 2014-2016 годах, а основной нелегальный маршрут ведет в настоящее время от берегов Ливии в Италию.

"В 2016 году, 2015 и 2014 годах, мы приняли более 150000 тысяч нелегальных мигрантов, прибывающих из Ливии", - сказал он.

"Я надеюсь, что 2017 году будет видно начало сдвига, положительное влияние альтернативных мер ... Но это меры, на которые необходимо время", - заявил глава пограничного ведомства ЕС.
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