15.02 20:49 MIGnews.com

Глава ЦРУ встретился с Аббасом без согласования с Израилем

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Палестинское информационное агентство Maan сообщило в среду, 15 февраля, что глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майк Помпео встретился вчера с председателем ПА Махмудом Аббасом в Рамалле без предварительного согласования с Министерством иностранных дел Израиля.В совещании приняли участие глава разведки ПА Маджид Фарадж и ряд других должностных лиц ПА, в том числе Генеральный секретарь Исполкома ООП Саиб Арикат.В ходе совещания рассматривались некоторые политические вопросы и вопросы безопасности, большинство из которых касались арабо-израильского конфликта и региональных вопросов, таких как события в Сирии.Палестинский источник сообщил Haaretz, что "встреча с главой ЦРУ была согласована на прошлой неделе во время встреч между главой службы разведки ПА и спецслужб США.В то же время, высокопоставленный источник Белого дома сообщил, что президент США Дональд Трамп поддерживает мир между Израилем и ПА, но не настаивает на создании двух государств. Высокопоставленный источник сказал, что именно достижение мира является конечной целью Трампа.