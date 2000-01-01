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flickr 15.02 20:49   MIGnews.com

Глава ЦРУ встретился с Аббасом без согласования с Израилем

Палестинское информационное агентство Maan сообщило в среду, 15 февраля, что глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майк Помпео встретился вчера с председателем ПА Махмудом Аббасом в Рамалле без предварительного согласования с Министерством иностранных дел Израиля.

В совещании приняли участие глава разведки ПА Маджид Фарадж и ряд других должностных лиц ПА, в том числе Генеральный секретарь Исполкома ООП Саиб Арикат.

В ходе совещания рассматривались некоторые политические вопросы и вопросы безопасности, большинство из которых касались арабо-израильского конфликта и региональных вопросов, таких как события в Сирии.

Палестинский источник сообщил Haaretz, что "встреча с главой ЦРУ была согласована на прошлой неделе во время встреч между главой службы разведки ПА и спецслужб США.

В то же время, высокопоставленный источник Белого дома сообщил, что президент США Дональд Трамп поддерживает мир между Израилем и ПА, но не настаивает на создании двух государств. Высокопоставленный источник сказал, что именно достижение мира является конечной целью Трампа.
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