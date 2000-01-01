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YouTube 15.02 20:20   MIGnews.com

Трамп призывает повременить со строительством поселений

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и президент США Дональд Трамп провели свою первую совместную пресс-конференцию в среду, 15 февраля.

Во время пресс-конференции в Белом доме, политики обсуждали создание мирного соглашения между Израилем и палестинцами, а также потенциал для решения о двух государствах.

Президент США Дональд Трамп сказал, что он "хотел бы, чтобы Нетаниягу некоторое время повременил со строительством израильских поселений". Он также добавил, что он думает, что "мы собираемся заключить сделку", на что Нетаниягу ответил: "Посмотрим".

Это первый раз, когда два лидера встретились после инаугурации Трампа 20 января.
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