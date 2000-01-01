15.02 19:22 MIGnews.com

Дональд Трамп готов к переговорам в Биньямином Нетаниягу

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Президент США Дональд Трамп готов провести в среду, 15 февраля, переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, которые могли бы сформировать контуры будущей политики на Ближнем Востоке в свете того, что палестинцы предостерегли Белый дом, что он не откажутся от своей цели - создания независимого государства.В течение многих десятилетий идея создания Палестины, живущей мирно рядом с Израилем, была основой позицией США, хотя последние переговоры прервались в 2014 году.Отметим, что в политике Соединенных Штатов с момента вступления в должность президента Дональда Трампа произошел потенциальный сдвиг - высокопоставленный чиновник Белого дома заявил во вторник, 14 февраля, что мир не обязательно должен повлечь за собой создание палестинского государства, и Трамп не будет пытаться "диктовать" решение.