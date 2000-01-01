15.02 19:51 MIGnews.com

Иран "не приемлет" отсрочки разработки месторождения газа

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Министр нефтяной промышленности Ирана подверг критике французскую нефтяную компанию Total за ее решение отсрочить подписание контракта на разработку газового месторождения на юге Ирана, заявив, что причины, приведенные исполнительным директором компании Total, были "неприемлемыми" для Тегерана.Total стала первой западной энергетической компанией, готовой подписать крупную сделку с Тегераном после отмены международных санкций. Согласно проекту South Pars 11 в Персидском заливе, компания должна разработать часть крупнейшего в мире газового месторождения, который разделяет Иран с Катаром.Исполнительный директор компании Total заявил на прошлой неделе, что принятие окончательного инвестиционного решения по проекту в $ 2 млрд состоится ближе к лету, но решение зависит от возобновления санкций со стороны США."Я не знаю, почему в Total сказали так", - заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане, цитирует информационное агентство Mehr в среду, 15 февраля."Это было включено в договор, что все мы должны следовать политике Европейского союза. Их комментарии неприемлемы", - добавил он.Президент США Дональд Трамп поставил под сомнение сделку западных держав с Ираном по поводу программы развития ядерных технологий и, в ответ на испытание баллистической ракеты в прошлом месяце, ввел новые санкции в отношении Тегерана.В рамках проекта South Pars 11 предполагается производить 1,8 миллиарда кубических футов газа в день, что эквивалентно 370000 баррелям нефти. Полученный газ будет подаваться в газовую сеть Ирана.