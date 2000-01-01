15.02 18:53 MIGnews.com

Исраэль Кац о предстоящей встрече Нетаниягу и Трампа

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Сегодня, 15 февраля, министр транспорта и разведки Исраэль Кац высказался о предстоящей встрече премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и президента США Дональда Трампа.Министр Исраэль Кац отметил, что перед вылетом премьера в США в рамках заседаний военно-политического кабинета предоставил Нетаниягу информацию и рекомендации по вопросам, находящимся в сфере компетенции министра разведки.По словам министра, он безусловно верит в способность и умение премьера наилучшим, самым убедительным образом представить президенту США позиции Израиля по жизненно важным для еврейского государства проблемам.Министр транспорта и разведки сказал также, что не сомневается: глава правительства добьется наилучших результатов в переговорах в Белом доме, и при этом не поступится самыми важными ценностями и принципами Израиля.По мнению министра транспорта и разведки Исраэля Каца, премьер-министру Израиля следует укреплять сотрудничество с США по двум основным направлениям.В первую очередь Исраэль Кац отмечает важность сотрудничества между нашими странами в свете усиления иранского влияния на Ближнем Востоке."Я считаю, что создание палестинского государства не может стоять на повестке дня, так как нет возможности сотрудничать ни с ХАМАСом, ни с Абу-Мазеном, - сказал министр Кац.Далее важно достичь ряда договоренностей с американской администрацией во всем, что касается Иерусалима и поселений в Иудее и Самарии. Это позволит нам свободное строительство в Иерусалиме, а также на территории, находящейся под израильской юрисдикцией в Иудее и Самарии. Эти договоренности укрепят наши позиции в Иерусалиме и позволят населенным пунктам развиваться, предоставят Израилю поддержку США на международной арене"."Учитывая нынешнюю ситуацию, когда предпринимается столько попыток ослабить нашу столицу, необходимо расширить границы Иерусалима и укрепить город, усилив еврейское большинство посредством распространения израильской юрисдикции на населенные пункты Большого Иерусалима: Маале-Адумим, Гиват-Зеэв, Бейтар-Илит и населенные пункты Гуш-Эциона. Они должны стать частью мегаполиса Большой Иерусалим. При этом муниципальная независимость каждого из местных органов власти будет сохранена", - такова позиция Исраэля Каца."Израиль должен выдвинуть мирную инициативу, которая не включает в себя создание палестинского государства", - заявил министр Исраэль Кац". Нам необходим региональный союз для расширения сферы экономического сотрудничества. Это позволит создать двойную – экономическую и оборонную - платформу, что также поможет реализации цели вытеснения Ирана из региона.Министр Исраэль Кац говорит о важности для Израиля инициатив, подобно представленной им недавно на заседании военно-политического кабинета программы "Израильской инициативы". Как считает Кац, "на фоне сложной ситуации, сложившейся в мире и в регионе, необходимо направить усилия на осуществление израильской государственной инициативы, согласовав её с новой американской администрацией, чтобы США могли оказать нам поддержку, а также продвигать некоторые пункты инициативы".Среди пунктов программы Исраэля Каца:"Отмежевание от Газы" - строительство острова с морским портом, соединенным с сектором Газы с помощью моста. Это обеспечит палестинцам связь с миром, а государству Израиль - безопасность."Восточная железнодорожная ветка" – соединение Иордании и суннитских арабских стран на востоке со Средиземным морем и Хайфским портом посредством Поезда долины. Министр считает это также важным экономическим шагом, направленным на изменение ситуации в регионе.Создание мегаполиса "Большой Иерусалим" – расширение границ столицы и усиление еврейского большинства посредством распространения израильской юрисдикции на населенные пункты Большого Иерусалима: Маале-Адумим, Гиват-Зеэв, Бейтар-Илит и населенных пунктов Гуш-Эциона (по этому вопросу существует широкий общественный консенсус). При этом муниципальная независимость каждого из местных органов власти будет сохранена, подобно Большому Парижу и Большому Лондону. В этом контексте следует также развивать сообщение со столицей посредством строительства автомагистралей и железных дорог.Министр Кац считает перевод посольства США в Иерусалим очень важным шагом: "Это важный пункт нынешней повестки дня. Посольство США не работает в Иерусалиме с 1948 года. Перевод посольства поможет в вопросе международного признания Иерусалима как столицы Израиля"."Наше сотрудничество сыграет важную роль в нейтрализации угрозы со стороны Ирана, ХАМАСА, "Исламского джихада", - добавил министр Исраэль Кац.