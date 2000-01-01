15.02 21:18 MIGnews.com

Трамп: почему мою команду обвиняют в "российских связях"

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Президент США Дональд Трамп заявил, что утверждения о "российских связях" его команды являются попытками скрыть ошибки Хиллари Клинтон."Эти бессмысленные сообщения о российских связях являются просто попыткой скрыть многие ошибки, совершенные в ходе проигранной кампании Хиллари Клинтон", — написал президент в Twitter.Ранее неназванные американские чиновники заявили изданию New York Times, что члены президентской кампании Трампа якобы неоднократно контактировали с высокопоставленными сотрудниками российской разведки в 2016 году до выборов в США.Российский МИД назвал публикации СМИ еще одним свидетельством того, что в США идут крупные внутриполитические игры и торг. В Кремле, в свою очередь, подчеркнули, что подобные сообщения не опираются на факты.В начале недели свой пост уже покинул советник президента по национальной безопасности Майкл Флинн, который признал, что предоставил Белому дому неполную информацию о контактах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком.СМИ сообщали, что Флинн в декабре 2016 года обсуждал с Кисляком антироссийские санкции, несмотря на опровержения по этому поводу со стороны представителей Трампа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил факт разговора, подчеркнув при этом, что их беседу передали неверно.