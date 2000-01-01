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Flickr.com 15.02 21:18   MIGnews.com

Трамп: почему мою команду обвиняют в "российских связях"

Президент США Дональд Трамп заявил, что утверждения о "российских связях" его команды являются попытками скрыть ошибки Хиллари Клинтон.

"Эти бессмысленные сообщения о российских связях являются просто попыткой скрыть многие ошибки, совершенные в ходе проигранной кампании Хиллари Клинтон", — написал президент в Twitter.

Ранее неназванные американские чиновники заявили изданию New York Times, что члены президентской кампании Трампа якобы неоднократно контактировали с высокопоставленными сотрудниками российской разведки в 2016 году до выборов в США.

Российский МИД назвал публикации СМИ еще одним свидетельством того, что в США идут крупные внутриполитические игры и торг. В Кремле, в свою очередь, подчеркнули, что подобные сообщения не опираются на факты.

В начале недели свой пост уже покинул советник президента по национальной безопасности Майкл Флинн, который признал, что предоставил Белому дому неполную информацию о контактах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

СМИ сообщали, что Флинн в декабре 2016 года обсуждал с Кисляком антироссийские санкции, несмотря на опровержения по этому поводу со стороны представителей Трампа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил факт разговора, подчеркнув при этом, что их беседу передали неверно.
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