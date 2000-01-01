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flickr 15.02 18:17   MIGnews.com

Посланник ООН в Сирии: "Мы не откроем ящик Пандоры"

На повестке дня сирийских мирных переговоров, которые должны начаться в Женеве на следующей неделе, будет линия, разработанная в резолюции Совета Безопасности ООН, направленная на прекращение конфликта и она не будет изменена, как заявил специальный посланник ООН в Сирии Стаффан де Мистура в среду, 15 февраля.

Де Мистура, выступая в Риме, заявил, что резолюция ООН 2254 была основана на трех основных моментах: создание системы управления, разработка новой конституции и проведение выборов под наблюдением ООН.

"Это и есть повестка дня и мы не будем менять ее, в противном случае мы откроем ящик Пандоры", - сказал он журналистам.

Резолюция была единогласно принята в декабре 2015 года.
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