15.02 18:17 MIGnews.com

Посланник ООН в Сирии: "Мы не откроем ящик Пандоры"

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На повестке дня сирийских мирных переговоров, которые должны начаться в Женеве на следующей неделе, будет линия, разработанная в резолюции Совета Безопасности ООН, направленная на прекращение конфликта и она не будет изменена, как заявил специальный посланник ООН в Сирии Стаффан де Мистура в среду, 15 февраля.Де Мистура, выступая в Риме, заявил, что резолюция ООН 2254 была основана на трех основных моментах: создание системы управления, разработка новой конституции и проведение выборов под наблюдением ООН."Это и есть повестка дня и мы не будем менять ее, в противном случае мы откроем ящик Пандоры", - сказал он журналистам.Резолюция была единогласно принята в декабре 2015 года.