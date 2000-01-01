15.02 17:20 MIGnews.com

Трамп: американские СМИ "помешались на теориях заговора"

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Президент США Дональд Трамп считает, что местные СМИ "помешались на теориях заговора". Такое заявление он сделал с воем микроблоге в Twitter."Фейковые СМИ помешались на своих теориях заговора и слепой ненависти. Телеканалы MSNBC и CNN невозможно смотреть", - написал глава государства.Ранее американская газета New York Times сообщала, что члены президентской кампании Дональда Трампа в прошлом году неоднократно контактировали с высокопоставленными сотрудниками разведки РФ, о чем якобы свидетельствуют данные о перехваченных телефонных звонках.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг эту информацию, отметив, что она не подтверждается никакими фактами.