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Израильские авиакомпании усилили меры безопасности | Фото: Thinkstock15.02 15:08   MIGnews.com

Израильские авиакомпании усилили меры безопасности

Портал walla сообщает о том, что израильские авиакомпании - El Al, Arkia и Israir изменили и усилили меры безопасности.

Вводятся более жесткие меры безопасности и повышается уровень подготовки охранников.

Меры безопасности изменены в соответствии с распоряжением ШАБАК.

В ШАБАКе заявили, что не будут “комментировать инструкций и порядка обеспечения безопасности полетов гражданской авиации в прессе”.

Ранее в израильских гражданских самолетах были установлены двойные двери в кокпит и системы защиты от ПЗРК.
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