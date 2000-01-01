15.02 15:08 MIGnews.com
Израильские авиакомпании усилили меры безопасности
Портал walla сообщает о том, что израильские авиакомпании - El Al, Arkia и Israir изменили и усилили меры безопасности.
Вводятся более жесткие меры безопасности и повышается уровень подготовки охранников.
Меры безопасности изменены в соответствии с распоряжением ШАБАК.
В ШАБАКе заявили, что не будут “комментировать инструкций и порядка обеспечения безопасности полетов гражданской авиации в прессе”.
Ранее в израильских гражданских самолетах были установлены двойные двери в кокпит и системы защиты от ПЗРК.
Поделиться
Все по теме
Комментарии