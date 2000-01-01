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Отставка Флинна может пойти на пользу Израилю 15.02 14:49   MIGnews.com

Отставка Флинна может пойти на пользу Израилю

Портал nrg, со ссылкой на высокопоставленный источник в окружении Биньямина Нетаниягу сообщает, что вопреки утверждениям израильской прессы, отставка советника по национальной безопасности Майкла Флинна может оказаться полезной для Израиля.

Источник сообщил: “Дело Флинна - внутренняя проблема, в которую мы, конечно же не вмешиваемся. Но, в свете прекрасных личных отношений между людьми Трампа и Нетаниягу, в свете безоговорочной поддержки этой администрацией Израиля, возникшая ситуация такова, что Израиль выслушают с еще большей симпатией”.
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