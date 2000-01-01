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flickr 15.02 15:57   MIGnews.com

Олланд боится кибератак перед выборами

Президент Франции Франсуа Олланд дал распоряжение укрепить меры кибербезопасности перед президентскими и парламентскими выборами в стране, проведение которых запланировано на весну и лето, сообщили в Елисейском дворце.

"Президент Республики попросил к следующему заседанию Совета представить конкретные меры безопасности и защиты, в том числе от кибератак, принимаемые в связи с избирательной кампанией", – говорится в тексте сообщения.

Президентские выборы во Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая. В июне же в республике состоятся выборы в Национальное собрание – нижнюю палату парламента. Голосование также пройдет в два тура – 11 и 18 июня.

Ранее французские власти высказывали опасения в связи с возможным вмешательством в избирательную кампанию извне посредством кибератак.
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