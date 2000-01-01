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Официальный сайт Минобороны РФ 15.02 16:18   MIGnews.com

Индия получит российские С-400 после 2018 года

Поставки зенитных систем С-400 в Индию могут начаться не ранее 2018 года. Об этом, как сообщает Лента.ру, заявил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов.

"Думаю, что в этом году – нет. В настоящее время ведутся контрактные переговоры. Поэтому говорить о количестве комплексов, которые будут поставлены, пока преждевременно", – сказал Дрожжов.

В октябре 2016 года, Россия и Индия заключили межправительственное соглашение о поставках крупных партий военной техники. Среди прочего, соглашение предусматривало закупку зенитных ракетных систем С-400.

В декабре 2015 года Минобороны Индии одобрило возможную закупку в России до пяти полков системы С-400 (10 зенитных ракетных дивизионов) и шести тысяч ракет. Общая сумма сделки может достичь шести миллиардов долларов.

По утверждениям производителя, С-400 способна поражать все имеющиеся средства воздушного нападения, включая самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты и тактические баллистические ракеты с максимальными скоростями до 4,8 километра в секунду.
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