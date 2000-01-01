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Встреча Нетаниягу и Тиллерсона: отличные результаты 15.02 13:31   MIGnews.com

Встреча Нетаниягу и Тиллерсона: отличные результаты

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу написал в своем twitter, что итоги его только что закончившейся встречи с госсекретарем США Рексо Тиллерсоном были “отличными”.

Нетаниягу сообщил, что союз США с Израилем всегда был сильным, и при новой администрации усилится еще больше.

Вечером Нетаниягу встретится с президентом Дональдом Трампом.

Член Кнессета от Ликуда Йоав Киш в интервью Коль Исраэль заявил, что он предложил Нетаниягу продвигать идею палестинской автономии, при том, что Израиль аннексирует большую часть Иудеи и Самарии по формуле “наибольшая территория, наименьшее количество арабов”.

По словам Киша, согласно его плану, на аннексированной территории окажется всего 20 тысяч арабов, которым будет дано израильское гражданство. Остальные останутся на территории автономии.
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