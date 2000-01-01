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15.02 15:40   MIGnews.com

Исраэль Кац требует помиловать Азарию

Исраэль Кац: как можно скорее позаботиться об осуществлении всех процедур, необходимых для помилования военнослужащего Эльора Азария

Министр транспорта и разведки Исраэль Кац: "Надо как можно скорее позаботиться об осуществлении всех процедур, необходимых для помилования военнослужащего Эльора Азария. Суд огласил свою позицию. Теперь дело за правительством Израиля и ЦАХАЛем. Следует сделать все, чтобы солдат, которого мы отправили на линию фронта защищать граждан нашей страны от атак палестинского террора, как можно скорее был помилован".
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