15.02 15:40 MIGnews.com

Исраэль Кац требует помиловать Азарию

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Исраэль Кац: как можно скорее позаботиться об осуществлении всех процедур, необходимых для помилования военнослужащего Эльора АзарияМинистр транспорта и разведки Исраэль Кац: "Надо как можно скорее позаботиться об осуществлении всех процедур, необходимых для помилования военнослужащего Эльора Азария. Суд огласил свою позицию. Теперь дело за правительством Израиля и ЦАХАЛем. Следует сделать все, чтобы солдат, которого мы отправили на линию фронта защищать граждан нашей страны от атак палестинского террора, как можно скорее был помилован".