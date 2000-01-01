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Решение об осушении хранилища аммония в Хайфе не выполняется 15.02 12:48   MIGnews.com

Решение об осушении хранилища аммония в Хайфе не выполняется

По сообщению Решет Бет, компания Хайфа Химикалим отказалась выполнять решение суда, обязывающее ее в течение десяти дней осушить хранилище аммония в Хайфском заливе.

Вчера компания прекратила поставки аммония клиентам - также вопреки решению суда. Компания вместо этого поставляет аммоний только иностранным покупателям.

Хайфа Химикалим также осуществляет давление на министра защиты окружающей среды Зеев Элькина и представителей системы безопасности и израильских промышленников. Компания утверждает, что прекращение производства аммония в Хайфе нанесет непоправимый ущерб безопасности государства, индустрии и приведет к закрытию многих предприятий.

Вчера Ассоциация Промышленников Израиля потребовала отменить решение о переносе производства аммония из Хайфы, утверждая, что это может привести к коллапсу промышленности Израиля.
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