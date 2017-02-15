Вожди исламского мира срочно вырабатывают общую линию
В последние дни прошла серия экстраординарных встреч между лидерами исламского мира. Международные обозреватели предполагают, что речь идет о выработке совместной политики до встречи и переговоров между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным.
Целью встреч является “определение судьбы Ближнего Востока”.
13 февраля президент Турции Тайеп Реджеп Эрдоган посетил Саудовскую Аравию и встретился с королем Салманом. Король встретил Эрдогана в аэропорту - и сегодня ожидается повторная встреча.
Между тем, президент Ливана, Мишель Аюн, прибыл с официальным визитом в Каир и ведет переговоры с президентом Абдель Фатахом Сиси. Аюн выступил сегодня в Арабской Лиги. Президент Ливана обвинил во всех арабских бедах Израиль, сообщив, что тот натравливает арабов друг на друга с тем, чтобы завершить “иудаизацию Палестины”.
ميشال عون من القاهرة يرحب بسلاح حزبالة ويعتبره ضروري للبنان ومكمل لعمل الجيش! هل ما زلنا نعتقد بأن دعمنا لعون صحيح؟ نحن نساهم بقتل السوريين. pic.twitter.com/iX42OKIFkX
Еще одна встреча, о которой сообщает арабская пресса - тайные переговоры между братом Башара Асада Махером и представителем иорданского короля генералом Али Мамлюком. Предполагается, что достигнуто соглашение о предотвращении инфильтрации террористов из Иордании в Сирию.
Речь идет не о первой подобного рода встречи. Арабские аналитики утверждают, что Сирия и Иордания хотят выработать общую позицию по вопросам борьбы с терроризмом, и более широкое понимание проблем Ближнего Востока, которое должно быть представлено на рассмотрение их патронов и союзников до встречи Путина и Трампа.