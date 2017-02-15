15.02 12:23 MIGnews.com

Вожди исламского мира срочно вырабатывают общую линию

ميشال عون من القاهرة يرحب بسلاح حزبالة ويعتبره ضروري للبنان ومكمل لعمل الجيش!

هل ما زلنا نعتقد بأن دعمنا لعون صحيح؟

نحن نساهم بقتل السوريين. pic.twitter.com/iX42OKIFkX — بن قفيط (@binkfit) February 15, 2017

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