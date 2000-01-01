16.02 00:18 MIGnews.com

Трамп не поднимал вопрос о Крыме в разговоре с Путиным

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В ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос о статусе Крыма президентом США Дональдом Трампом не поднимался, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков заявил также, что Россия не будет обсуждать с США вопрос возврата Крыма Украине, передает Интерфакс."Это тема не будет обсуждаться, ибо она не может обсуждаться. Россия не обсуждает вопросы, связанные со своей территорией, с зарубежными партнерами", – сказал он журналистам, комментируя заявление представителей Белого дома о том, что президент США Дональд Трамп ожидает от РФ возврата Крыма Украине.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также прокомментировала озвученное мнение Вашингтона, напомнив, что "Россия не отдает свои территории".Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент США Дональд Трамп ждет от Москвы активного участия в деэскалации на Украине, а также надеется на возврат Крыма Украине.