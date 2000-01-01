Трамп не поднимал вопрос о Крыме в разговоре с Путиным
В ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос о статусе Крыма президентом США Дональдом Трампом не поднимался, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков заявил также, что Россия не будет обсуждать с США вопрос возврата Крыма Украине, передает Интерфакс.
"Это тема не будет обсуждаться, ибо она не может обсуждаться. Россия не обсуждает вопросы, связанные со своей территорией, с зарубежными партнерами", – сказал он журналистам, комментируя заявление представителей Белого дома о том, что президент США Дональд Трамп ожидает от РФ возврата Крыма Украине.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также прокомментировала озвученное мнение Вашингтона, напомнив, что "Россия не отдает свои территории".
Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент США Дональд Трамп ждет от Москвы активного участия в деэскалации на Украине, а также надеется на возврат Крыма Украине.