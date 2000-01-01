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Захарова о Крыме: РФ свои территории не отдает 15.02 23:09   MIGnews.com

Захарова о Крыме: РФ свои территории не отдает

Крым является территорией РФ, а Россия своих территорий не возвращает. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера о том, что президент США Дональд Трамп "дал ясно понять, что ожидает возвращения Крыма в состав Украины и деэскалации ситуации на востоке этой страны".

"Мы свои территории не возвращаем. Крым является территорией Российской Федерации", – подчеркнула она.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент США Дональд Трамп ждет от Москвы активного участия в деэскалации на Украине, а также надеется на возврат Крыма Украине.
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