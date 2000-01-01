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flickr 15.02 22:15   MIGnews.com

Могерини: США могут потерять роль мирового лидера

США могут потерять роль мирового лидера. Об этом заявила представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в интервью немецкому изданию Welt после визита в Вашингтон.

Могерини сказала , что никогда не видела "Соединенные Штаты такими поляризованными, разделенными и отягощенными конфликтами". Дипломат выразила опасения, что "такие потрясения" могут стать причиной дестабилизации обстановки во всем мире.

Она отметила, что США не должны вмешиваться в политику Евросоюза, и наоборот. В Брюсселе сегодня начнется заседание министров обороны стран НАТО.

"В наших отношениях мы переходим к новому этапу. С течением времени будет все больше тем, где власти ЕС и США занимают различные позиции", – считает Могерини.
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