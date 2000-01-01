15.02 10:09 MIGnews.com

Все висит в воздухе: Трамп не знает о чем говорить с Биби

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Корреспондент газеты Маарив в Вашингтоне Шмуэль Рознер сообщает о суматохе, царящей вокруг надвигающейся встречи между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу.Причиной является внезапная отставка советника по национальной безопасности Майкла Флинна - он пробыл на этой должности менее трех недель, установив настоящий рекорд в истории США.Результат предсказуем - Нетаниягу прибыл в Вашингтон в тот момент, когда руководство США страдает от недостатка внимания и понимания происходящего.У президента есть госсекретарь - но у госсекретаря нет соответствующего опыта и знаний региона. Трамп не допустил назначения на пост заместителя госсекретаря бывшего советника по национальной безопасности президента Буша Элиота Абрамса, у которого соответствующий опыт и знания есть. У президента есть и.о. советника национальной безопасности генерал Келлог - человек с внушающими уважения карьерой и заслугами - но без всякого опыта во внешней политике.Нетаниягу прилетел для того, чтобы обсудить с Трампом серьезные темы, по которым правительство еще не сформировало позиции. Израильская политика будет основываться от ответов на следующие вопросы: в какой роли видит себя Америка на Ближнем Востоке, какое пространство для маневра остается для президента России Владимира Путина, собирается Трамп ограничивать и нейтрализовать амбиции Ирана, и как он относится к сближению Израиля с суннитскими арабскими государствами. И конечно же, есть вопрос о поселениях - хотя, парадоксальным образом, он не так уж и важен для обеих сторон. На него, скорее всего будет дан ответ, устраивающий обе стороны, и изложенный еще в письме президента Джорджа Буша Арику Шарону: строительство в Восточном Иерусалиме и в поселенческих блоках, и отказ от строительства во всех других районах.У Трампа нет ответов на эти вопросы. У него нет необходимых знаний и опыта, нет подходящих консультантов, нет политики. С одной стороны, это создает для Нетаниягу повлиять на политику правительства Трампа. С другой стороны - он может уйти со встречи с пустыми руками, без ответов на вопросы - и все повиснет в воздухе.