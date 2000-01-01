15.01 11:00 MIGnews.com

Новый президент Гватемалы сохранит посольство в Иерусалиме

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Новый президент Гватемалы Алехандро Гьяматтеи оставит посольство страны в Иерусалиме.Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя лидера страны.По словам пресс-секретаря, новый президент планирует также объявить "Хизбаллу" террористической организацией.Гьяматтеи сохраняет преемственность по отношению к предыдущему главе государства. По данным издания, этот шаг был принят под давлением президента США Дональда Трампа.