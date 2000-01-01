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Нетаниягу и Помпео поговорили об Иране | Фото: Пресс-служба премьер-министра Израиля15.01 09:47   MIGnews.com

Нетаниягу и Помпео поговорили об Иране

В ночь на 15 января премьер-министр Биньямин Нетаниягу созвонился с государственным секретарем США Майком Помпео.

Стороны обсудили действия Ирана на мировой арене.

"Госсекретарь Майкл Помпео беседовал сегодня с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу. Госсекретарь Помпео и премьер-министр Нетаниягу обсудили последние события в регионе в связи с дестабилизирующими действиями Ирана", – сказано в заявлении Госдепа.

Помпео заверил Нетаниягу в готовности США содействовать обеспечению безопасности Израиля.


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