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Репатриация — это легко, если рядом профессиональный адвокат | Фото:15.01 08:03   MIGnews.com

Репатриация — это легко, если рядом профессиональный адвокат

Еврейское агентство, работающее с диаспорой и занимающееся репатриацией в Израиль, подвело итоги уходящего десятилетия.

Рекордсменами по пополнению еврейского государства новыми гражданами стали Россия и Украина. Из России за минувшие десять лет репатриировались почти 66800 евреев и имеющих право на возвращение. С Украины – 45670.

Репатриация — это легко, если рядом профессиональный адвокат | Фото:

Переезд в новую страну - событие само по себе непростое, требующее собранности, понимания всех процессов, и, главное, упорядочения многочисленных юридических вопросов. Зачастую необходимость обратиться к услугам адвоката возникает еще на этапе записи и подачи документов консулу на визу для репатриации.

Процесс сбора документов для подтверждения еврейства порой затягивается, и, к сожалению, у многих опускаются руки. В результате целые семьи отказываются от своей первоначальной идеи репатриироваться. А ведь все могло бы быть намного проще, знай они о возможности обратиться к адвокату, который полностью сопроводит их переезд - с момента планирования, сбора документов, прохождения собеседования с консулом, а также после переезда - на первых этапах жизни в новой стране.

Адвокат Сергей Эйтан Марголин является ведущим специалистом по вопросам иммиграции и репатриации в Израиль, членом комиссии по иммиграционным вопросам израильской коллегии адвокатов, предоставляет юридические услуги, которые базируются на большом опыте выигранных дел.

Репатриация — это легко, если рядом профессиональный адвокат | Фото:


Одна из многочисленных услуг, которые предоставляет адвокат Марголин – помощь при репатриации - как в стране исхода, так и после переезда. Сам Сергей Марголин говорит об этом виде услуг с большой любовью - ведь так приятно помочь людям легко и без лишнего напряжение пережить этот непростой период. Его клиенты всегда рассказывают о том, как, благодаря профессиональной помощи Сергея, у них оставалось время и душевные силы на знакомство со страной, общение с новыми друзьями, изучение иврита. Ведь грамотная юридическая помощь помогает оперативно решить все бюрократические вопросы репатриации, не растягивая это “удовольствие” надолго.

Какие же услуги предоставляет адвокат Марголин?
• Помощь в сборе документов для подтверждения еврейства
• Помощь в подготовке к собеседованию с консулом
• Сопровождение в МВД Израиля для получения биометрического удостоверения личности (теудат зеут) и биометрического загранпаспорта (даркон)
• Сопровождение в Министерство Транспорта Израиля для подтверждения водительских прав
• Открытие счета в одном из банков Израиля
• Сопровождение в министерство Абсорбции и решение различных вопросов, связанных с этой организацией
• Помощь при записи в одну из больничных касс Израиля
• Помощь в поиске жилья для покупки или на съем на долгосрочный или короткий срок
• Предоставление полного адвокатского сопровождения в случае покупки квартиры: юридическая проверка сделки, подписание договора, запись недвижимости в государственных органах власти (бюро регистрации земли (табо), муниципалитет, налоговая и т. д.)
• Помощь в получении ипотечной ссуды
Как видите, адвокат Сергей Марголин действительно может избавить новых репатриантов от лишних хлопот и помочь пережить этот непростой этап жизни так, чтоб о нем остались только хорошие воспоминания!

Для дополнительной информации и консультации звоните +972-54-7855387 или пишите: sergey.marg@gmail.com

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