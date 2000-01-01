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Турция сняла блокировку Википедии | Фото:15.01 21:04   MIGnews.com

Турция сняла блокировку Википедии

Турецкий суд в среду, 15 января, снял блокировку сайта Википедия спустя почти три года.

Турция была единственной страной в мире, кроме Китая, которая полностью блокировала доступ к онлайн-энциклопедии.

Но конституционный суд постановил в прошлом месяце, что запрет, введенный с апреля 2017 года, нарушил свободу выражения мнений.

В 2017 году турецкие чиновники заявили, что этот запрет был необходим, поскольку Википедия не смогла удалить контент, обвиняющий его правительство в помощи террористическим группам.


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