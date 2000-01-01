15.01 21:04 MIGnews.com

Турция сняла блокировку Википедии

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Турецкий суд в среду, 15 января, снял блокировку сайта Википедия спустя почти три года.Турция была единственной страной в мире, кроме Китая, которая полностью блокировала доступ к онлайн-энциклопедии.Но конституционный суд постановил в прошлом месяце, что запрет, введенный с апреля 2017 года, нарушил свободу выражения мнений.В 2017 году турецкие чиновники заявили, что этот запрет был необходим, поскольку Википедия не смогла удалить контент, обвиняющий его правительство в помощи террористическим группам.