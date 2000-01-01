15.01 20:43 MIGnews.com
Нетаниягу созвал Беннетта и Переца на встречу
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу созвал на встречу председателя "Ха Ямин ха Хадаш" Нафтали Беннета и председателя "Еврейского дома" раввина Рафи Переца, сообщает News 12.
Нетаниягу делает это в попытке объединить партии перед закрытием списков для 23-го Кнессета.
Ранее, сообщалось, что встреча между Перецем и Беннеттом закончилась.
Никаких сообщений о достижении соглашения между сторонами не поступало.
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