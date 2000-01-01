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Нетаниягу созвал Беннетта и Переца на встречу | Фото:15.01 20:43   MIGnews.com

Нетаниягу созвал Беннетта и Переца на встречу

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу созвал на встречу председателя "Ха Ямин ха Хадаш" Нафтали Беннета и председателя "Еврейского дома" раввина Рафи Переца, сообщает News 12.

Нетаниягу делает это в попытке объединить партии перед закрытием списков для 23-го Кнессета.

Ранее, сообщалось, что встреча между Перецем и Беннеттом закончилась.

Никаких сообщений о достижении соглашения между сторонами не поступало.


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