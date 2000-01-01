15.01 16:42 MIGnews.com

СОХНУТ подписал соглашение с правительствами Греции и Кипра

Давид Шехтер,

Пресс-секретарь Еврейского агентства

На фотографии пресс-службы Сохнута – Ицхак Герцог и Кириакос Мицотакис

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Председатель Еврейского агентства Ицхак Герцог встретился вчера вечером в Афинах с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Во время встречи Герцог выразил серьезную обеспокоенность по поводу недавних действий и заявлений Ирана и поддерживаемых им организаций Хизбаллы и ХАМАС.По мнению главы Сохнута Иран и его ближневосточные сателлиты угрожают стабильности всего региона. Идет борьба между союзниками и осью зла во главе с Ираном, который действует методично и изощренно, чтобы постепенно установить контроль над ближневосточными странами и их гражданами, стремящимися освободиться от власти диктатур." Эта ось представляет прямую угрозу миру во всем мире, - подчеркнул Ицхак Герцог.Характеризуя волну антисемитизма, охватившую Европу, Герцог сказал премьер-министру Греции:" Ваше правительство в 2021 году станет дежурным председателем "Международного альянса в память о Холокосте" (IHRA), сформулировавшего расширенное определение антисемитизма, принятого сегодня многими странами. Я предлагаю вам и вашему правительству более тесное партнерство в борьбе с антисемитизмом, а также в деле сохранения памяти Холокоста и уроков Холокоста посредством сотрудничества с греческими общинами за пределами Греции и еврейскими общинами за пределами Израиля".Герцог добавил: «У наших двух народов во всем мире есть общины диаспоры, являющиеся меньшинством в странах их проживания. Наша историческая обязанность помнить - то, что начинается с евреев, никогда не заканчивается только евреями».Коснувшись темы антисемитизма премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сказал Герцогу: «Мы бескомпромиссно боремся со всеми формами антисемитизма. Это вопрос, который очень важен для меня лично. Я хочу посетить с моей женой Освенцим, в качестве дани уважения греческим евреям, погибшим там".Встреча Герцога и Мицотакиса состоялась после тройственной встречи Герцога с заместителем министра иностранных дел Греции Костасом Власисом, отвечающим за отношения с греческой диаспорой и кипрским комиссаром по связям с кипрской диаспорой Фотисом Фотью.Она была посвящена обсуждению нового уникального проекта, в рамках которого Еврейское агентство осуществляет совместные проекты с правительствами Греции и Кипра с целью обмена знаниями, полученными в течение 90 лет Еврейским агентством в сфере поддержки и развития диаспоры, сближению диаспор трех государств и расширению сотрудничества в борьбе с антисемитизмом и расизмом. Проект предусматривает совместные путешествия в поисках корней делегаций молодежи из трех общин в трех странах.Лидеры греческой диаспоры уже встречаются с лидерами еврейской общины по всему миру, в студенческих кампусах США будет запущен проект с участием еврейских, греческих и кипрских студентов, направленный на расширение сотрудничества в борьбе антисемитизмом и расизмом. Встреча также была призвана углубить сотрудничество между странами во имя сохранения памяти о Холокосте и запуска совместного проекта посвященного Холокосту, в котором примет участие еврейская община Греции. В рамках проекта будет организовано специальное мероприятие, которое состоится в Афинах или Салониках при финансовой поддержке правительства Греции.