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Кадыров временно покинул пост главы Чечни 15.01 19:34   MIGnews.com

Кадыров временно покинул пост главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о своей временной нетрудоспособности и назначил временно исполняющим обязанности главы региона председателя правительства Муслима Хучиева.

"В соответствии со статьей 76 Конституции Чеченской республики исполнение обязанностей Главы Чеченской республики на период моей временной нетрудоспособности возлагаю на Хучиева Муслима Магомедовича, председателя правительства Чеченской республики с 13 января 2020 года", - говорится в в распоряжении, опубликованном на сайте главы и правительства Чечни.

Сообщается, что документ подписан 13 января.


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