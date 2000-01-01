15.01 19:39 MIGnews.com

Бен-Гвир: я сниму фотографию Гольдштейна в гостиной

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Лидер экстремистской партии "Оцма ле-Исраэль" заявил, что готов снять фотографию еврейского массового убийцы Баруха Гольдштейна, совершившего резню 1994 года в Хевроне. Он стремится присоединиться к объединенному правому блока в Кнессете.В недавнем посте на Facebook, лидер "Ха Ямин ха Хадаш" Нафтали Беннетт категорически исключил возможность внести Бен-Гвира в список из-за того, что у него весит фотография Баруха Гольдштейна в гостиной. А также из-за поддержки "ценника" нападения на палестинцев и солдат ЦАХАЛа со стороны еврейских экстремистов."Столкнувшись с тем, что судьба еврейского народа и земли Израиля находится на волоске, я заявляю, что ради единства и победы правых на выборах я снимаю фотографию в моей гостиной", - заявил Бен Гвир в своем ответе в Facebook."Я призываю Вас [Беннетта] проявить ответственность и включить "Оцма ле-Исраэль" в правый альянс, добавил он.