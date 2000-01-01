15.01 19:19 MIGnews.com

Беннетт отказался поместить Бен-Гвира в список партии

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В резком заявлении председатель партии "Ха Ямин ха Хадаш" и нынешний министр обороны Нафтали Беннетт отказался объединить свою партию с "Оцма ле-Исраэль". Он сделал акцент на том, что председатель партии Итамр Бен-Гвир поддерживает Баруха Гольдштейна, совершивего массовые убийства верующих мусульман в Хевроне в 1994 году.Беннетт отверг усиливающееся давление со стороны Ликуда и других включить голову "Оцма ле-Исраэль" в свой список в Кнессет, отметив, что Бен Гвир, как известно, хранит фотографию Гольдштейна в гостиной."Как председатель партии "Ха Ямин ха Хадаш", которая сейчас баллотируется в Кнессет, и как бывший министр образования Государства Израиль, я не буду включать в свой список кого-то, кто хранит в своей гостиной фотографию человека, который убил 29 невинных люди", - сказал Беннет."Это настолько очевидно, что меня удивляет, что меня вообще просят это объяснить.""Представьте, что член Конгресса США вешает в своем доме фотографию человека, который убил десятки евреев во время молитвы. Вам это кажется разумным? Мне все равно, как сильно вы на меня давите. Я даже не могу рассмотреть это. Этого не произойдет. Это мое окончательное решение."Он также заявил, что "Оцма ле-Исраэль" поддерживает террористические нападения на арабов по "ценникам" и насилие, направленное против палестинцев и солдат ЦАХАЛа."Требование "Ликуда" о том, чтобы я поместил Бен Гвира в список под моим руководством, неуместно. Друзья "Ликуда" - если вы так сильно его хотите, поставьте его в свой список!"