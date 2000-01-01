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Путин предложил Медведеву новую должность 15.01 19:12   MIGnews.com

Путин предложил Медведеву новую должность

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о намерении ввести новую должность заместителя председателя Совета безопасности и назначить на нее ушедшего в отставку с поста премьер-министра Дмитрия Медведева.

"Считаю возможным и сделаю это в ближайшее время, введу должность заместителя председателя Совета безопасности. Председателем Совета безопасности, как известно, является президент", - сказал российский лидер в ходе встречи с кабинетом министров. Об этом сообщает ТАСС.

"Дмитрий Анатольевич всегда занимался этими вопросами и, с точки зрения повышения нашей обороноспособности и безопасности, я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он занялся в будущем вопросами этого свойства, этой категории вопросов", - добавил он.

Также президент РФ добавил, что Медведев в свое время заенимал пост главы государства, после чего в течение практически восьми лет возглавлял правительство.

"Наверное, это самый длительный срок пребывания на этой должности в новейшей истории", - резюмировал он.


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