Путин предложил Медведеву новую должность

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о намерении ввести новую должность заместителя председателя Совета безопасности и назначить на нее ушедшего в отставку с поста премьер-министра Дмитрия Медведева.
"Считаю возможным и сделаю это в ближайшее время, введу должность заместителя председателя Совета безопасности. Председателем Совета безопасности, как известно, является президент", - сказал российский лидер в ходе встречи с кабинетом министров. Об этом сообщает ТАСС.
"Дмитрий Анатольевич всегда занимался этими вопросами и, с точки зрения повышения нашей обороноспособности и безопасности, я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он занялся в будущем вопросами этого свойства, этой категории вопросов", - добавил он.
Также президент РФ добавил, что Медведев в свое время заенимал пост главы государства, после чего в течение практически восьми лет возглавлял правительство.
"Наверное, это самый длительный срок пребывания на этой должности в новейшей истории", - резюмировал он.