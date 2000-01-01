15.01 18:31 MIGnews.com

Австралийка вывесила нацистский флаг на фасаде дома

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Австралийка вывесила нацистский флаг на фасаде своего дома. Однако после совместных усилий соседей и местной полиции, а также члена парламента, ей пришлось его снять.Шерил Лоудрон рассказала журналистам, что она имеет немецкое происхождение и может использовать флаг и другие нацистские символы на своей собственности в провинциальном городе Беула.Законодатель штата Виктория Дэвид Саутвик из Либеральной партии связался с муниципальным советом, местной полицией и жителями, чтобы помочь в координации усилий по снятию флага.Инцидент вызвал осуждение со стороны местного сообщества. Он сказал Еврейскому телеграфному агентству, что "нацистский флаг, выставленный в небольшом городке, занимающемся выращиванием фруктов, в котором живут люди разных культур, включая евреев и мусульман, показывает, что никто не застрахован от этой ненависти".Саутвик призвал премьер-министра Виктории Даниэля Эндрюса "ввести более строгие законы, чтобы искоренить публичную демонстрацию свастики в штате".