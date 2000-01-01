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Правительство РФ в полном составе ушло в отставку 15.01 17:29   MIGnews.com

Правительство РФ в полном составе ушло в отставку

После послания президента Российской Федерации Владимира Путина к Федеральному собранию премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.

По словам Медведева, такая мера необходима для изменения в стране баланса власти. Об этом сообщает РИА Новости.

"Власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной. В этом контексте очевидно, что мы как правительство должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые для этого решения", - сказал он.

Путин в ответ пообещал провести ряд личных встреч с каждым из ушедших в отставку министров, а также попросил министерства в полном объеме исполнять наложенные на них обязанности до формирования нового состава правительства.


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