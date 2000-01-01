15.01 16:21 MIGnews.com

Беннетт одобрил создание 7 заповедников в Иудеи и Самарии

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Министр обороны Нафтали Беннетт в среду, 15 января, одобрил идею о создании семи новых заповедников в Иудее и Самарии, а также о расширении 12 существующих. После многолетнего политического бездействия гражданской администрации в Иудее и Самарии было дано указание продвигать этот шаг.В соответствии с административной процедурой, новые заповедники будут вскоре открыты для общественности Управлением по природным ресурсам и паркам.Соответствующее уведомление будет передано Палестинской администрации.Министр обороны Беннетт сказал: "Сегодня значительно укрепляет Землю Израиля и постоянное развитие еврейских общин в Районе С. Делами, а не словами. В Иудее и Самарии есть много природных объектов с потрясающими видами, и среди них будут расширять существующие заповедники и открывать новые. Я приглашаю всех граждан Израиля подняться и прогуляться по стране, приехать в Иудею и Самарию, отправиться туда в походы и открыть для себя красоту."