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Беннетт одобрил создание 7 заповедников в Иудеи и Самарии | Фото:15.01 16:21   MIGnews.com

Беннетт одобрил создание 7 заповедников в Иудеи и Самарии

Министр обороны Нафтали Беннетт в среду, 15 января, одобрил идею о создании семи новых заповедников в Иудее и Самарии, а также о расширении 12 существующих. После многолетнего политического бездействия гражданской администрации в Иудее и Самарии было дано указание продвигать этот шаг.

В соответствии с административной процедурой, новые заповедники будут вскоре открыты для общественности Управлением по природным ресурсам и паркам.

Соответствующее уведомление будет передано Палестинской администрации.

Министр обороны Беннетт сказал: "Сегодня значительно укрепляет Землю Израиля и постоянное развитие еврейских общин в Районе С. Делами, а не словами. В Иудее и Самарии есть много природных объектов с потрясающими видами, и среди них будут расширять существующие заповедники и открывать новые. Я приглашаю всех граждан Израиля подняться и прогуляться по стране, приехать в Иудею и Самарию, отправиться туда в походы и открыть для себя красоту."


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