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Посол Британии покинул Иран после скандала с задержанием | Фото:16.01 02:58   MIGnews.com

Посол Британии покинул Иран после скандала с задержанием

В среду, 15 января, посол Великобритании в Тегеране Роб Макейр покинул Иран.

По данным IRNA, о своем отъезде дипломат сообщил иранской стороне.

По протоколам, каждый посол и дипломатические представители могут уведомить принимающую страну и вернуться на родину по любой причине.

Соответствующее решение было принято после того, как Макейпа задержали в первый день протестов в Тегеране по поводу крушения самолета "Международных авиалиний Украины".

В Иране заявили, что присутствие посла на соответствующем мероприятии является "незаконным и неуместным". Более того, пресс-секретарь Верховного суда Ирана Голамхоссейн Эсмаили заявил журналистам, что британский посол является "нежелательным элементом".


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