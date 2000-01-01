16.01 02:58 MIGnews.com

Посол Британии покинул Иран после скандала с задержанием

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В среду, 15 января, посол Великобритании в Тегеране Роб Макейр покинул Иран.По данным IRNA, о своем отъезде дипломат сообщил иранской стороне.По протоколам, каждый посол и дипломатические представители могут уведомить принимающую страну и вернуться на родину по любой причине.Соответствующее решение было принято после того, как Макейпа задержали в первый день протестов в Тегеране по поводу крушения самолета "Международных авиалиний Украины".В Иране заявили, что присутствие посла на соответствующем мероприятии является "незаконным и неуместным". Более того, пресс-секретарь Верховного суда Ирана Голамхоссейн Эсмаили заявил журналистам, что британский посол является "нежелательным элементом".