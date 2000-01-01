15.01 13:23 MIGnews.com

Депутат от Кахоль Лаван: прекратите цирк в Кнессете

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Депутат от "Кахоль Лаван" Ави Нисанкорен призвал покончить с "цирком в Кнессете".Соответствующее заявление он сделал в комментарии изданию Ynet.По его словам, в "цирк" превратились попытки "Ликуда" не допустить обсуждения неприкосновенности для премьер-министра Биньямина Нетаниягу."Есть четкое, ясное юридическое заключение, согласно которому нет препятствий для вынесения этого вопроса на пленарное заседание кнессета. Есть большинство, необходимое для созыва заседания. Есть уставное требование, обязывающее спикера создать такое заседание. Цирк должен прекратиться", – подчеркнул Нисанкорен.